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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يؤكد مجددا الدعم الأمريكي لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

بلينكن يؤكد مجددا
بلينكن يؤكد مجددا الدعم الأمريكي لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددًا، اليوم الخميس في كييف، دعم واشنطن لأوكرانيا التي تشهد حربًا منذ سبع سنوات مع الانفصاليين الموالين لروسيا وبعد توتر في الآونة الأخيرة مع روسيا.

وقال بلينكن خلال أول زيارة لمسؤول كبير من الإدارة الأمريكية الجديدة منذ تسلمها السلطة في يناير: "أنا موجود هنا لسبب بسيط جدًا، وهو التأكيد بقوة باسم الرئيس (جو) بايدن على التزامنا في سبيل سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها".

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وشدد متوجهًا إلى نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، أيضا على الرغبة الأمريكية في المساعدة على "تعزيز ديمقراطيتكم وبناء مؤسسات والدفع قدما باصلاحاتكم ضد الفساد".

من جهته أكد الوزير الأوكراني أنه "يثمن فعليا" المساعدة التي تم تلقيها منذ 2014 مع الثورة التي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا من الحكم ما أدى الى قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم وإلى بدء الحرب في شرق أوكرانيا ضد الانفصاليين.

سيلتقي بلينكن الخميس أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك. ويأتي اللقاء فيما بدأ يتراجع التوتر مع روسيا الذي بلغ ذروته في ابريل.

على مدى أسابيع قامت موسكو بنشر عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا قائلة إنها تجري "تدريبات عسكرية" ما أثار مخاوف لدى الغربيين والأوكرانيين من احتمال اجتياح البلاد.

وهذا الانتشار العسكري الكثيف ترافق مع تجدد العنف في النزاع مع المتمردين في شرق أوكرانيا.

وبعد تبادل التهديدات، أعلنت موسكو أخيرا في 23 ابريل سحب قواتها ما أشاع ارتياحًا رغم ان اوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الأطلسي الذي تطمح كييف للانضمام اليه، قالوا انهم لا يزالون "متيقظين".

تأتي زيارة بلينكن أيضًا فيما كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على روسيا مع عقوبات جديدة وطرد دبلوماسيين. كما عرض فكرة عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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