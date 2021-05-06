انتبه.. 3 أطعمة لا يجب وضعها خارج الثلاجة

تفضل العديد من السيدات تحضير الطعام بشكل يومي طازج، وعلى الرغم من تحضير الأطعمة طازجة يومياً قد نتفاجأ أحياناً أن بعض هذه الأطعمة تتلف وتعفن دون مرور الكثير من الوقت على تحضيرها.

وعادة ما يحدث ذلك بسبب نسيان الطعام خارج الثلاجة وتعرضه لدرجه حرارة عالية.

لذلك سوف نتعرف على أهم الأطعمة التى يجب أن تحفظ في الثلاجة فور الانتهاء من طهيها واستخدامها لأنها سريعة التلف بالحرارة.

منتجات الألبان



منتجات الألبان بكافة أنواعها يجب الانتباه لحفظها في الثلاجة فور شرائها لأن تتعرضها للحرارة يتلفها فمثلا اللبن الحليب والزبادي ، حتى الجبن في الحرارة العالية يتغير قوامها وتذوب حتى لو كانت جبنة بيضاء فالحرارة تعمل على تعفنها.

الخضراوات المطبوخة

جميع أصناف الخضروات المطبوخة "الطبيخ" المحضر بالصلصة الحمراء تحفظ في الثلاجة فور طهيه والانتهاء من تناولها لأنها قد تتلف خلال ساعات من تركه خارج الثلاجة في الحرارة العالية.



الصواني

المكرونة بالبشاميل والجلاش باللحمة وكافة أنواع الصواني المحشية بالبشاميل أو بأي صوص آخر تغلف وتحفظ في الثلاجة بعد الانتهاء من تناولها لأن الحشو بداخلها يجعل عمرها أقصر من الأطعمة الأخرى وهو ما يعرضها للتلف السريع بالحرارة.