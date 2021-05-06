عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 142 شاب وفتاة

محافظ مطروح يلتقي مدربي برنامج الإشاعات وتأثيرها على الأمن القومي

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى ومدربى البرنامج

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالبرنامج القومي لمواجهة الإشاعات، وتأثيرها على الأمن القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار تصدوا_معنا، وأهميته خاصة مع حروب الجيل الرابع وانتشار استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وخطورة الإشاعات على استقرار المجتمع وخطوات التنمية.

تعرف على خطة مطروح لتنمية الثروة الحيوانية

تعليم مطروح يبحث أعمال الصيانات الشاملة بالمدارس


جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس مع خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة ومدربي البرنامج بالمحافظة وهم كلا من محمد منير ودعاء عبده والحسيني عباس، والذين اجتازوا برامج التأهيل والتدريب اللازم قبل تنفيذ البرنامج.

وأوضح مدربو البرنامج بمطروح أنه تم البدء التجريبي للبرنامج في 27و28 فبراير الماضي مع تنفيذ 6 مجموعات، شارك فيه 142 شاب وفتاة من أبناء مطروح من سن 18 إلى 45 عاماً على مدار 64 ساعة، والترحيب بالراغبين في تلقى التدريب بالبرنامج.

وأوضحوا أن التدريب اشتمل على تعريف الأمن القومي ومجالاته وأبعاده والتحديات والمخاطر المحيطة وحروب الجيل الرابع، وكذلك التعريف بالشائعة وكيفية استخدامها وصورها وكيفية انتشارها ومواجهتها، مع تأهيل المتدربين على كيفية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع من خلال فرق عمل.

بينما أكد اللواء خالد شعيب على تقديم كافة الدعم مع الترحيب بكافة المطالب والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدشين البرنامج وتنفيذه بمطروح قريباً، مع الحرص على استدامته لاستيعاب مزيد من شباب مدن المحافظة، وعرض الخطة الزمنية والأنشطة المشاركة لتوفير قاعات التدريب اللازمة والبيانات والمعلومات المطلوبة ووسائل العرض والتيسير على الشباب المشاركين من مدن المحافظة.

محافظة مطروح برنامج مواجهة الشائعات وزارة الشباب والرياضة الأمن القومي محافظ مطروح

ترشيحاتنا

فتح باب التقديم بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 مايو

الأعلى للجامعات :31 يوليو نهاية الفصل الدراسي الثاني والامتحانات ورقيا

حظر اتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من وإلى الإسماعيلية

جيش الاحتلال يقتل فتى بدم بارد| التوتر يضرب الأراضي الفلسطينية.. وإدانات واسعة

60 مليون جرعة.. الصحة تعلن بشرى للمصريين بشأن لقاحات كورونا.. فيديو

كندا أول دولة تجيز استخدام لقاح فايزر للأطفال.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الطارئ: امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون بالحضور

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

حريق هائل يلتهم ١٠ باكيات وفرش الباعة في موقف أحمد حلمي

بعد مروره في سماء مصر.. 6 ساعات تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

الكويت.. قرار عاجل بشأن الوافدين الي البلاد

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

إصابة مدرس.. تفاصيل المشاجرة الدامية بآلات حادة بين طالبتين داخل مدرسة بالمعادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ