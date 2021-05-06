محافظ مطروح يلتقي مدربي برنامج الإشاعات وتأثيرها على الأمن القومي

تدريب 142 شاب وفتاة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالبرنامج القومي لمواجهة الإشاعات، وتأثيرها على الأمن القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار تصدوا_معنا، وأهميته خاصة مع حروب الجيل الرابع وانتشار استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وخطورة الإشاعات على استقرار المجتمع وخطوات التنمية.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس مع خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة ومدربي البرنامج بالمحافظة وهم كلا من محمد منير ودعاء عبده والحسيني عباس، والذين اجتازوا برامج التأهيل والتدريب اللازم قبل تنفيذ البرنامج.

وأوضح مدربو البرنامج بمطروح أنه تم البدء التجريبي للبرنامج في 27و28 فبراير الماضي مع تنفيذ 6 مجموعات، شارك فيه 142 شاب وفتاة من أبناء مطروح من سن 18 إلى 45 عاماً على مدار 64 ساعة، والترحيب بالراغبين في تلقى التدريب بالبرنامج.

وأوضحوا أن التدريب اشتمل على تعريف الأمن القومي ومجالاته وأبعاده والتحديات والمخاطر المحيطة وحروب الجيل الرابع، وكذلك التعريف بالشائعة وكيفية استخدامها وصورها وكيفية انتشارها ومواجهتها، مع تأهيل المتدربين على كيفية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع من خلال فرق عمل.

بينما أكد اللواء خالد شعيب على تقديم كافة الدعم مع الترحيب بكافة المطالب والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدشين البرنامج وتنفيذه بمطروح قريباً، مع الحرص على استدامته لاستيعاب مزيد من شباب مدن المحافظة، وعرض الخطة الزمنية والأنشطة المشاركة لتوفير قاعات التدريب اللازمة والبيانات والمعلومات المطلوبة ووسائل العرض والتيسير على الشباب المشاركين من مدن المحافظة.