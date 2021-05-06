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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خمس نجوم

عائشة بن أحمد تصطدم بـ تروسيكل أنابيب.. فيديو

صدى البلد

اصطدمت الفنانة عائشة بن أحمد بـ تروسيكل محمل بالأنابيب، أثناء قيادتها سيارة الفنانة غادة عادل بـ مقلب خمس نجوم.

وتعرضت عائشة بن أحمد لموقف محرج بعد أن وقعت ضحية اليوم لـ برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" .

وظهرت عائشة وهى خائفة من السواقة، وظلت تسأل الفنانة غادة عادل، إحدى مقدمى المقلب، وقامت غادة بتعليم عائشة طريقة السواقة.

برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. 

وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

 يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBC مصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 6 مايو 2021 الساعة 9:00 مساء.

 


 

عائشة بن احمد غادة عادل تروسيكل خمس نجوم

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