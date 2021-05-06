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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ريهام سعيد لـ عمر كمال.. فخوره إنك فقت لنفسك وعرفت قيمتك

ريهام سعيد وعمر كمال
ريهام سعيد وعمر كمال

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة للمطرب عمر كمال وذلك بعد مشاركته  في مسلسل الاختيار٢ بأغنية وطنية ستظهر قريبا فى مسلسل الاختيار٢ تحت عنوان "هنلبس عساكر".


ونشرت ربهام سعيد صورة عبر انستجرام لعمر كمال وعلقت "👏👏👏👏👏👏اد ايه فخوره انك فقت لنفسك و عرفت قيمه نفسك و غيرت طريقك لسه بتسعدنا بس برقي و طورت و كبرت . صوتك حلو واحساسك حلو و الاغنيه جباره الي الإمام".

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار،وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ريهام سعيد عمر كمال الاختيار 2 الاعلامية ريهام سعيد مسلسلات رمضان 2021 القوات المسلحة والشرطة مسلسل الاختيار 2 بيتر ميمي القوات المسلحة

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