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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رضا يناشد التضامن إقامة كشك لتوفير نفقات أسرتى

صدى البلد

ناشد المواطن رضا مدبولى عيسى محمد، البالغ  من العمر 57 عاما، والمقيم بروي مركز ومدينة تلا محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن مساعدته في إقامة كشك، حتى يستطيع العيش وتوفير نفقات أسرته.

 

 

يقول فى رسالته: "أنا رجل مريض وأعول أسرة وليس لنا أي مصدر دخل لسد الاحتياجات المنزلية من مأكل ومشرب ومستلزمات منزلية وسداد مرافق من كهرباء ومياه ومستلزمات علاج للأسرة ومستلزمات علاجى الخاص والشقة التي نسكن فيها والإيجار في أمس الحاجة لتدبير الإيجار، ونتمنى توفير كشك لنا، حتى نستطيع العيش وتوفير نفقاتنا".

 

 

 وناشد المسئولين النظر إليه بعين الرحمة بمساعدته وتوفير الكشك الذي طلبه، ليستطيع الإنفاق على أسرته وسداد إيجاره الشهري وتوفير مصاريف الأسرة.

 

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم: 0100 470 7098



 

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ذوى الهمم وزارة التضامن بين الناس توفير فرصة عمل مستلزمات علاج علاج للأسرة خدمة بين الناس

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