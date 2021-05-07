رضا يناشد التضامن إقامة كشك لتوفير نفقات أسرتى

ناشد المواطن رضا مدبولى عيسى محمد، البالغ من العمر 57 عاما، والمقيم بروي مركز ومدينة تلا محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن مساعدته في إقامة كشك، حتى يستطيع العيش وتوفير نفقات أسرته.

يقول فى رسالته: "أنا رجل مريض وأعول أسرة وليس لنا أي مصدر دخل لسد الاحتياجات المنزلية من مأكل ومشرب ومستلزمات منزلية وسداد مرافق من كهرباء ومياه ومستلزمات علاج للأسرة ومستلزمات علاجى الخاص والشقة التي نسكن فيها والإيجار في أمس الحاجة لتدبير الإيجار، ونتمنى توفير كشك لنا، حتى نستطيع العيش وتوفير نفقاتنا".

وناشد المسئولين النظر إليه بعين الرحمة بمساعدته وتوفير الكشك الذي طلبه، ليستطيع الإنفاق على أسرته وسداد إيجاره الشهري وتوفير مصاريف الأسرة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم: 0100 470 7098







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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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