لمواجهة كورونا.. غلق تام للمقاهي والمحلات التجارية فى المواعيد المحددة في البحيرة

غلق المقاهي والمحلات التجارية فى المواعيد المحددة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

أجري اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، حملة مكبرة سيراً على الأقدام اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم ومع اللحظات الاولى لبدء تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء بالتزامن مع حملات مماثلة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حيث شملت الجولة شوارع مدينة دمنهور بدءا من شارع الجمهورية واللمسى وحتى عبد السلام الشاذلي ومتفرعاتهم ومنطقة ميدان الشهداء ( النافورة ) بافلاقة وقام المحافظ بتفقد عدد من المحال (سوبر ماركت ) والتاكد من تطبيق كافة الإجراءات بها والتقى مع عدد من المواطنين والمارة مؤكدا على اهمية ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم.

و أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 محال مخالفة منهم كافتيريا ومعصرة ومركز خدمة سيارات تم توقيع الغرامة المقررة بقيمة 4000 جنية لكل منها كما تم تحرير 6 مخالفات لعدم إرتداء الكمامات وسحب رخصة سيارة سيرفيس لعدم ارتداء الكمامة.

شدد محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة القرارات الصادرة والتي تشمل غلـق كـل المحال والمـولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 م وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة اسبوعين حتی ۲۱ مايو ٢٠٢١ ، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والافران والمخابز والصيدليات.

وأشار محافظ البحيرة، إلى قيام جميع رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى بتنفيذ حملات وجولات مماثلة كلاً فى موقعه لتطبيق كافة القرارات الخاصة بالإغلاق خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة .

شارك بالحملة، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، ومحاسب عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور وشرطة المرافق وادارات الازمات والرقابة والمتابعة والاشغالات.