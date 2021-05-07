فوضنا أمرنا لله..  فرج عامر: حدث ما توقعناه من الحنفي أمام الزمالك

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن فريقه ظُلم تحكيميا أمام الزمالك، خلال المبارة التي خسرها فريقه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك بعد اللقاء: "حدث ما توقعناه، والكابتن محمد الحنفي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة".

وأضاف "فوضنا امرنا لله، وما لا يمكن ما يحدث لأن هذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم. اعدلوا واتقوا الله، أو إلغوها ووفروا علينا حرقة الدم".