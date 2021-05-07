طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور زوجة تامر حسني برفقته فى أحدث ظهور لها بعد وفاة والدها .

وعلق بعض رواد السوشيال ميديا متسائلين عن وجهها المنفتخ؛ هو ده طبيعى ولا نفخ.



وتألقت زوجة تامر حسني في الصورة بإطلالة مميزة، حيث ارتدت شميز ذا أكمام طويلة اتسمت باللون الأبيض الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها بدون وضع مكياج والاكتفاء بشرتها الطبيعة.

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ولم تبالغ زوجة تامر حسني في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

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