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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور  زوجة تامر حسني برفقته فى أحدث ظهور لها بعد وفاة والدها .

وعلق بعض رواد السوشيال ميديا متسائلين عن وجهها المنفتخ؛ هو ده طبيعى  ولا نفخ.
 

وتألقت زوجة تامر حسني في الصورة بإطلالة مميزة، حيث ارتدت شميز  ذا أكمام طويلة اتسمت باللون الأبيض الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها بدون وضع مكياج والاكتفاء بشرتها الطبيعة.

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ولم تبالغ زوجة تامر حسني في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام. 

Screenshot_20210507-012259_Instagram
Screenshot_20210507-012259_Instagram
Screenshot_20210506-230342_Instagram
Screenshot_20210506-230342_Instagram
Screenshot_20210506-230335_Instagram
Screenshot_20210506-230335_Instagram
Screenshot_20210506-230328_Instagram
Screenshot_20210506-230328_Instagram
نفخ ولا طبيعى زوجة تامر حسني تامر حسنى وزوجته تامر حسني وبسمة بوسيل

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