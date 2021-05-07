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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مقرمشات .. الشيتوس والروستيكا المقلية

مقرمشات وسناكس
مقرمشات وسناكس

طريقة عمل مقرمشات من اكثر الاشياء التي يجب ان تتعرف عليها كل ربة منزل وذلك لتجنب مخاطر المقرمشات المصنعة وقد تكون طريقة عمل مقرمشات من اسهل مايمكن ان تتعلميه ونقدم لكي عدة طرق مختلفة منها طريقة عمل المقرمشات المقلية، وطريقة عمل مقرمشات الشيتوس، وطريقة عمل مقرمشات الروستيكا 


طريقة عمل المقرمشات المقلية 

طريقة عمل مقرمشات المقلية بطريقة سهلة ب 4 معالق دقيق مقرمشات سهله وسريعه يعشقها الاطفال والكبار


المقاديرطريقة عمل المقرمشات المقلية 
4 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقه كبيره نشا
1 بيضة
ربع ملعقه صغيره ملح
ربع ملعقه صغيره بابريكا 
ربع ملعقه صغيره خل


طريقة عمل مقرمشات الشيتوس 

يعد طريقة عمل مقرمشات الشيتوس  هي الاكثر طلبا  علي السوشيال ميديا بالجبنة بالمنزل


المقادير:
بيضة
كوب دقيق ذرة  اصفر مطحون ناعم ومنخول
ملعقة ملح
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة بودرة بصل
ملعقة بيكنج بودر
2 ملعقة نشا
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة ناعم
مقدار من الماء
زيت للقلى


طريقة عمل مقرمشات الشيتوس 


يتم خلط الدقيق والملح والكركم والبابريكا والبصل البودر والبيكنج بودر والنشا والجبنة الشيد حتى تختلط جميع المكونات بالجبنة جيدا وتذوب معهم
ثم يضاف اليها البيضة وتعجن  بالمضرب مرة اخرى ثم يضاف اليها الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على قوام عجينة تصلح ان توضع فى كيس الحلوانى
قوامها يكون اتقل من قوام الكيك قليلا
فى مقلاة يتم وضع زيت غزير وتركه يسخن ثم توضع الخليط فى كيس الحلوانى ويوضع منه اصابع غير متناسقة الحجم فى الزيت الساخن وعندما توضع ننتظر 5 ثوانى ثم نهدىء النار الى ان تنضج حتى تصبح مقرمشة 
يمكنك تزويد اللون باضافة الكركم والبابريكا الحمراء او تقليل اللون حسب الرغبة
وتخرج على ورق لتصفية الزيت وتأكل بعد ان تبرد تمام وتكوني قد نجحتي في طريقة عمل مقرمشات الشيتوس 
 

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لا تتخلص منها بعد اليوم..طريقة عمل سناكس من قشر البطاطس

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طريقة عمل دبابيس مقرمشة في الفرن


طريقة عمل مقرمشات الروستيكا 

 

هي اكثر المقرمشات التي انتشرت الفترة الاخيرة وتقدم مقرمشات الروستيكا في الاعياد والمناسبات 
 

مقاديرطريقة عمل مقرمشات الروستيكا 

250 جم دقيق ذره اصفر
10 جم زبدة
5 جم ملح
250 م ماء دافئ
25 مل زيت
 

طريقة عمل مقرمشات الروستيكا 

نضع  فى الميكسر دقيق ذره وزبدة وملح ونخفقهم مع بعض ونضيف زيت وماء دافى ونخفقهم مع بعض حتى تجانس الخليط
- على ورقه زبدة نفرد العجينه بسمك رفيع ونقطعها بشكل مربعات او مستطيلات او دائرى
- ونحضر صاج مدهون زيت وترص مقرمشات الذره
- وندخل  الصاج الفرن على 180 درجه لمدة15 دقيقه وبهذ الطريقة تكوني طبقتي طريقة عمل مقرمشات الروستيكا 

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