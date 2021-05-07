عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

أمريكا: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده لا تعتزم تحرير الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات كبادرة حسن نية أحادية الجانب.

وأكد برايس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع  "تويتر" أن "التقارير التي تفيد بأننا نعتبر إلغاء تجميد الأصول الإيرانية بمثابة لفتة أحادية الجانب تجاه طهران غير صحيحة.. كما قلنا سابقا يجب أن تكون أي خطوة أمريكية ذات مغزى جزءا من عملية تشمل كلا الجانبين".

وتأتي تصريحات برايس بعد تقرير لتلفزيون "سي إن إن" جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس إلغاء تجميد مليار دولار يمكن للسلطات الإيرانية استخدامها لأغراض إنسانية.

إيران : لن نقبل مطالب نووية من أوروبا أو أمريكا

أمريكا تكشف عن مساعيها للتفاوض مع إيران للإفراج عن سجائها

أمريكا تتراجع أمام إيران في المفاوضات .. وإسرائيل تبعث وفداً رفيع المستوى لواشنطن .. وظريف يطالب خامنئي بعدم الضغط على المفاوضين

وعلى مدى عدة أسابيع، استضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات منتظمة للجنة الاتفاق النووي مع إيران، وبينها اجتماعات غير رسمية.

وتم حتى الآن تشكيل ثلاث مجموعات خبراء عاملة، اثنتان منها معنيتان برفع العقوبات الأمريكية عن إيران والقضية النووية وتبحثان عن خطوات ملموسة يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق المجموعة الثالثة فهي الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.

أمريكا ايران واشنطن طهران الخارجية الأمريكية

موضوعات متعلقة

إيران : لن نقبل مطالب نووية من أوروبا أو أمريكا

أمريكا تكشف عن مساعيها للتفاوض مع إيران للإفراج عن سجائها

الإفراج عن الأسرى مقابل 7 مليارات دولار من أموال النفط المجمدة .. هل وافقت أمريكا على مساومة إيران ؟

أمريكا وبريطانيا تنفيان صفقة تبادل السجناء مع إيران

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش مشروع قانون يعاقب الموظف متعاطي المخدرات .. الأسبوع المقبل

لقطات تجسسية تكشف عن بورشه كايين موديل 2022 .. صور

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاما آخر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

أمريكا: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

حث عليها النبي.. 4 ركعات تؤديها في أي وقت تغفر لك جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس بعد الفجر

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ