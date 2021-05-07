شاهد.. ساندي تتألق بإطلالة رمضانية مميزة في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ساندي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وارتدت زي رمضاني محتشم باللون الأبيض ومطرز بالذهبي، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة ولوك ميك أب حيوي وجذاب يبرز جمالها.

وكشفت الفنانة ساندي كواليس أغنيتها الجديدة "ازيك النهارده" التي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

وقالت الفنانة ساندي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "كنت بفكر في سنجل من فترة بس كنت بأجل عشان الكورونا .. وأخذت وقتي عشان أختار الأغنية بعد ما سمعت من عزيز الشافعي، في شهر نوفمبر، وأنا بسمعها فضلت معلقة معايا واختارتها من بين أغاني كانت حلوة".



وتابعت قائلة: "تاني يوم كنت عند الموزع هاني يعقوب، بس اللي أخر نزولها ان هاني كان عنده برد وبعد كدة انا جالي دور برد قاسي بس مش كورونا وقعدت حوالي 10 ايام او أكتر.. كان فيروس شديد ومكنتش عارفة أغني بعد كدة قررت أسجلها وخلصنا الأغنية في 3 ايام أما التأخير شهر ونصف كان بسبب التعب".



وأضافت: "كان نفسي الأغنية تنزل في 15 يناير بس نزلت يوم 2، وفي الفترة دي كنت اشتغلت على البوسترز مع شخص برا مصر ومكنتش عايزة اصور الأغنية تصوير عادي لأني كان نفسي اعمل الشكل ده من 2015 .. الفكرة فضلت في بالي .. لحد ما نفذتها مع شخص محترف واتحمست للفكرة ووصفتله كل اللي في بالي .. والفيديو والصور والألوان كانوا اختياراتي ,.. قررت في الاغنية دي مخليش اي حد يتدخل عشان اعمل حاجة 100% من اختياري وكنت مركزة جدًا والحمد لله طلعت بشكل حلو جدًا ومُرضي ليا".



واختتمت حديثها قائلة: "الأغنية عجبت الناس ومبسوطة من ردود افعالهم ..والأغنية حققت صدى حلو جدًا في المغرب، الحمد لله اني وصلتلهم مع اني مكنش هدفي الأغنية توصل لبلد معينة، ومدفعتش فلوس عشان الاغنية تنتشر أكتر، وكنت تريند رقم 1 في مصر بعد نزول الأغنية بيوم واحد .. الأغنية جريئة وبتحط الواحد في مود حلو وجديد عليا".