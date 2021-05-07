عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ساندي تتألق بإطلالة رمضانية مميزة في أحدث ظهور

صدى البلد

تألقت الفنانة ساندي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

 

وارتدت زي رمضاني محتشم باللون الأبيض ومطرز بالذهبي، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة ولوك ميك أب حيوي وجذاب يبرز جمالها.

 

وكشفت الفنانة ساندي كواليس أغنيتها الجديدة "ازيك النهارده" التي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

 

وقالت الفنانة ساندي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "كنت بفكر في سنجل من فترة بس كنت بأجل عشان الكورونا .. وأخذت وقتي عشان أختار الأغنية بعد ما سمعت من عزيز الشافعي، في شهر نوفمبر، وأنا بسمعها فضلت معلقة معايا واختارتها من بين أغاني كانت حلوة".


وتابعت قائلة: "تاني يوم كنت عند الموزع هاني يعقوب، بس اللي أخر نزولها ان هاني كان عنده برد وبعد كدة انا جالي دور برد قاسي بس مش كورونا وقعدت حوالي 10 ايام او أكتر.. كان فيروس شديد ومكنتش عارفة أغني بعد كدة قررت أسجلها وخلصنا الأغنية في 3 ايام أما التأخير شهر ونصف كان بسبب التعب".


وأضافت: "كان نفسي الأغنية تنزل في 15 يناير بس نزلت يوم 2، وفي الفترة دي كنت اشتغلت على البوسترز مع شخص برا مصر ومكنتش عايزة اصور الأغنية تصوير عادي لأني كان نفسي اعمل الشكل ده من 2015 .. الفكرة فضلت في بالي .. لحد ما نفذتها مع شخص محترف واتحمست للفكرة ووصفتله كل اللي في بالي .. والفيديو والصور والألوان كانوا اختياراتي ,.. قررت في الاغنية دي مخليش اي حد يتدخل عشان اعمل حاجة 100% من اختياري وكنت مركزة جدًا والحمد لله طلعت بشكل حلو جدًا ومُرضي ليا".


واختتمت حديثها قائلة: "الأغنية عجبت الناس ومبسوطة من ردود افعالهم ..والأغنية حققت صدى حلو جدًا في المغرب، الحمد لله اني وصلتلهم مع اني مكنش هدفي الأغنية توصل لبلد معينة، ومدفعتش فلوس عشان الاغنية تنتشر أكتر، وكنت تريند رقم 1 في مصر بعد نزول الأغنية بيوم واحد .. الأغنية جريئة وبتحط الواحد في مود حلو وجديد عليا".

ساندي إطلالاات المشاهير إطلالة رمضانية اخر اعمال ساندي أحدث ظهور لوك جديد

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش مشروع قانون يعاقب الموظف متعاطي المخدرات .. الأسبوع المقبل

لقطات تجسسية تكشف عن بورشه كايين موديل 2022 .. صور

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاما آخر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

أمريكا: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

حث عليها النبي.. 4 ركعات تؤديها في أي وقت تغفر لك جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس بعد الفجر

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ