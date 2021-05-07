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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة الليلة عيد

صدى البلد

أعلن الفنان حكيم لجمهوره عن موعد طرح أغنيته الجديدة الليلة عيد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وشوق جمهوره، وكتب: "أغنية الليلة عيد إن شاء الله يوم الوقفة، كل سنة وأنتوا طيبين، إن شاء الله نعيد واحنا فرحانين كلنا".

 

وتفاعل جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا مع هذا الخبر، وكانت تعليقاتهم إيجابية منتظرين أغنيته الجديدة.


يذكر أن  الفنان حكيم أحيا أولي ليالي سحور خيمة The Garden  الرمضانية بالتجمع الخامس وقام بالغناء لأكثر من ساعة ونصف غني خلالها أغانيه القديمة والحديثة والأغاني الرمضانية وسط تفاعل الجمهور معه

 

وأشاد حكيم بالتنظيم الراقي كما حرص حكيم على النزول من على المسرح و الغناء وسط الحضور و التقاط الصور معهم.


كان منظمو الحفل قد أعلنوا عن الحفل لمدة ٢٤ ساعة فقط قبل أن يضعوا لافتة كامل العدد ونفاذ كافة التذاكر قبل الحفل بـ ٢٤ ساعة. 
 

وأعلنت الخيمة عن استقبالها للجمهور يوميا للسحور حتى الساعة الثالثة فجرا يتخلله برنامج حافل طوال شهر رمضان لإحياء الليالي الرمضانية.

 

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين، الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلي طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.

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