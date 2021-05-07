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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، بيانًا ردت فيه على "الشائعات" التي تطلق حول ما بت يُعرف باسم "الصاروخ الصيني التائه" وحالة الرعب التي تثيرها هذه الشائعات حول المكان الذي سيسقط فيه ومدى خطورته.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟ الجواب: مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو 2020، تعدّ الشائعات هذه المرة أيضًا غير صحيحة". فيما يلي التعليق المهني للخبراء:

وأضافت: "بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم "التحكم" في حطام الصاروخ. لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية".

وتابعت: “تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإجراء التخميل (إبطال الفعالية التفجيرية) للصاروخ في المرحلة الأخيرة.. ولتجنب احتلال موارد مدارية ثمينة، يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء التخميل”.

وأردفت السفارة: “منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا”.

ونشرت السفارة مقطع فيديو أسفل تغريداتها قائلة: "الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض".

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