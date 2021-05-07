تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 7-5-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى



وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.95جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.69 جنيه للشراء و22.16جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.59 جنيه للشراء و 40.78 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

