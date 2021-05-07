بث مباشر.. شاهد أين يحوم الصاروخ الصيني فوق الأرض في هذه اللحظة؟

يترقب العالم بأسره موعد دخول حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى.

وتوقعت وكالة الفضاء الأوروبية أن حطام الصاروخ يمكن أن يدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم الأحد المقبل في الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، ولكن زائد أو ناقص نحو 18 ساعة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن جميع التنبؤات مشكوك بها بدرجة كبيرة، وأن المنطقة المعنية تشمل أي جزء من سطح الأرض بين خطوط العرض التي تقع على بعد 41.5 درجة شمالا و41.5 جنوبا ففي أوروبا، يشمل ذلك أجزاء من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا واليونان. وبصفة عامة، تعد أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب آسيا وأفريقيا وأستراليا من مناطق الخطر.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" عن خبير قوله إنه "من المرجح جدا أن يسقط الحطام في المياه الدولية ولا داعي للقلق" وفق ما نشر موقع "العين" الإخباري.

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