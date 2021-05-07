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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع يقع فيه الكثيرون بعد رمضان

خطيب المسجدالنبوي
خطيب المسجدالنبوي يحذر من فعل يقع فيه الكثيرون بعد رمضان

قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه ينبغي أن نكون على حذر شديد وبعد أكيد عن حال قوم إذا انتهى رمضان عادوا إلى التفريط في الفرائض والوقوع في الآثام والفواحش.

واستشهد «آل الشيخ» خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، بما قال ربنا جل وعلا: « وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»، منوهًا بأنه تأتي العبادات اليومية والشهرية والسنوية لتجدد الإيمان وتعلي الهمم وتزكي النفوس وتحيي الضمائر وتبعث في القلوب الفضيلة والصفاء والنقاء.

وأوضح أن أعظم مقاصد مشروعية صوم هذا الشهر وقيامه أنه يبلغ بالنفوس إلى تحقيق تقوى الله جل وعلا، تلك الثمرة التي هي غاية العبادات كلها والطاعات جميعها، خذ من عبادات هذا الشهر ما فيه تزكية قلبك وجوارحك لتنال العاقبة الحسنة دنيا وأخرى، فقال تعالى: « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41)».

وأضاف: أيها المسلم انطلق من شهرك هذا إلى تحقيق غاية المحبة لخالقك تبارك وتعالى وإلى كمال التذلل والخضوع له والاستجابة لأوامره والبعد عن مناهيه وسخطه جل وعلا في كل وقت وحين، فالمقصد الشعري من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا.

وتابع: فلنكن على حذر شديد وبعد أكيد عن حال قوم إذا انتهى رمضان عادوا إلى التفريط في الفرائض والوقوع في الآثام والفواحش، فربنا جل وعلا يقول : « وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»، ومن مقاصد مشروعية صيام هذا الشهر حرص الشريعة على المجتمع المسلم بأن يعيش أفراده على أصول المودة والمحبة والإخاء والتآلف.

وأشار إلى أن شهر رمضان يرشد المسلم إلى أسباب صفاء القلب وسلامة الصدر من الشحناء والخصام ومن الحسد والأحقاد، قال صلى الله عليه وسلم : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم» .

ونبه إلى أن مصالح العبادات تعود على العباد وهم فقراء إلى الله جل وعلا، والله هو الغني الحميد، فاجتهدوا عباد الله في اغتنام حياتكم فيما يقربكم إلى ربكم وأنتم ترون ما هو واقع بكم من هذه المثلات، جاء في الحديث القدسي : « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » ، فيا أيها المسلمون أحسنوا في حياتكم واتقوا ربكم تناولوا الخير في الدنيا وفي الآخرة.

 

إمام خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي آل الشيخ خطبة آخر جمعة في رمضان خطبة الجمعة من المسجد النبوي

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