المفتي: نحتاج إلى الذكاء والتحضر في حل القضايا الزوجية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أننا نحتاج إلى الذكاء والتحضر في حل القضايا الزوجية، متابعا أن مراسلة الأخوة والأقارب بعضهم بالتهنئة في رمضان يذيب الجليد ويقرب المشاعر إذا كانوا متقاطعين.



وأضاف علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أنه ليس من المهم الذهاب لعائلة الزوج أو الزوجة أولا، المهم صلة الرحم في رمضان.



وتابع الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن تهاني البعض يوم الجمعة غير محرمة، مستدركا أن جواز التهنئة في كل مناسبة طيبة تمر علينا وكل يوم نصبح في خير.

