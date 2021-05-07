حسام موافي: هناك هرمونان مسؤولان عن انخفاض ضغط الدم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العينى، أنه من ضمن أهم أسباب انخفاض الضغط أن يكون في مشكلة بالهرمونات المسئولة عن ضبط الضغط.



وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدنى علما” عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، أن هناك نوعين من الهرمونات مسؤولة عن الضغط، لافتا إلى أن قياس هذين الهرمونين سهل جدا وليس أمرا صعبا.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني: "مرضى الضغط ومن الذين يأخذون نوع معين من الأدوية في حاجة لقياس الضغط والشخص واقف أيضا وهو الشخص نائم"، لافتا إلى أن الضغط الواطي من الممكن أن يكون نقص في نوعين معينين لـ هرمونات مسئولة عن الضغط".



وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام موافي، إلى أن هناك معلومات مغلوطة كثيرة في موضوع الضغط المرتفع والضغط المنخفض ويجب الحذر منها.