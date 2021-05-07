وكيلة المشروعات الصغيرة تقترح حلا لمشكلة مكتب تأمينات فوه بـ كفر الشيخ

تقدمت النائبة ، هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، باقتراح برغبة بشأن تخصيص مكتب للتأمينات الاجتماعية بمدينة فوه بدلا من الحالى المتهالك.

وأوضحت أن مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة فوه – محافظة كفر الشيخ، مقره شقة قديمة مؤجرة ومتهالكة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أن هذا المكتب يخدم مدينة فوه بأكملها، لكن تواجده فى شقة قديمة إيجار، يحول دون ارتيادها من جانب المواطنين، نظرا لأنها لا تصلح للاستخدام أو إنهاء مصالح المواطنين.

وتابعت: يوجد مبني كبير وتابع لشركة "باتا" على مساحة 150متر، مكون من دور أرضي ومطل على أربعة شوارع، ويصلح لتخصيصه كمبني بديل لمكتب التأمينات.

واقترحت" ابو السعد "تخصيص المقر التابع لشركة "باتا" كمقر بديل لمكتب تأمينات مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ بدلا من المقر الحالى الكائن بشقة إيجار قديمة ومتهالكة ولا تصلح للاستخدام الآدمي .