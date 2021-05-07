مي عمر: كنت أتمنى أصبح مثل أحمد زويل.. فيديو

قالت الفنانة مي عمر، إن الغيرة شعور إنساني، مؤكدة أنه من الممكن أن أغير من شخص “عمل حاجة انا معملتهاش ونجاح أنا منجحتهوش”.

وأضافت مي عمر خلال لقاء ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور، أن التردد أكبر مشكلة تواجهها وتسبب لها مشكلات كثيرة في حياتها.

وتابعت مي عمر: “عندما كنت صغيرة كنت أتمنى أن أكون مثل أحمد زويل وكنت أرغب في أن أحصل على جائزة عالمية وأحقق شئ لم يحققه أي شخص”.

وأشارت عمر إلى أن دورها بمسلسل الإسطورة كان فرصة كبيرة لأنه كان مع مخرج وفنان كبير، وكان لابد من استغلال تلك الفرصة.