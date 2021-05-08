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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني .. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء  بغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتريات طبقا للمواعيد المقررة  والتي بدأ تطبيقها من مساء أمس الاول والمستمرة لمدة أسبوعين مع السماح للمطاعم بخدمة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفرى)  بعد توقيتات الغلق المقررة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن بتكثيف الحملات الدورية علي الأنشطة التجارية لمتابعة التزامهم بتوقيتات الغلق المعلنة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها لتجوب شوارع مراكز ومدن واحياء المحافظة للتأكد من إلتزام أصحاب المحال بتوقيتات الغلق المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

 أشاد محافظ الشرقية بإلتزام  أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات بتوقيتات الغلق المقررة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأى تهاون أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها.

 

وناشد محافظ الشرقية المواطنين، بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وإرتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات الشخصية لتقليل فرصه العدوى بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية لكي نعبر بأقل الخسائر البشرية حتي إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

 

رئيس مجلس الوزراء، أصدر حزمة من القرارات خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي لانتشار الفيروس حرصا على صحة وسلامة المواطنين ومن تلك القرارات، غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة ٩ مساء اعتباراً من أمس الاول الخميس ٦ مايو ولمدة أسبوعين حتي ٢١ مايو ٢٠٢١.

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