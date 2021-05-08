أحمد مجاهد: قولا واحدا مباراة الزمالك والأهلي بحكام مصريين .. فيديو

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة كافة مباريات الدوري المقبلة بما فيها مباراة القمة بحكام مصريين.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ جمهور الثالثة”، الذي يبث على قناة أون تايم سبورتس 2:"لا ننكر وجود أخطاء تحكيمية ولكنها أخطاء بشرية تحدث في كل دول العالم، وستظل تحدث.. الاتحاد سيظل في الدعم والتقدير لمنظومة التحكيم في مصر حتى نصل لأفضل مستوى."

وأضاف:"لم أتابع بيان الأهلي، ولم نذكر في خطابنا للنادي الأهلي اعتذارنا عن الأخطاء فقط في مبارياته السابقة، الاتحاد قرر إسناد تحكيم المباريات للحكام المصريين الأفضل في أفريقيا، وهم أفضل من حكام يأتون من الخارج، ضمن لائحة المسابقات".

وتابع:"الاستعانة بحكام أجانب طبقًا للائحة لجنة المسابقات مشروط بموافقة الاتحاد، والاتحاد قرر قرارًا نهائيًا بإقامة كافة المباريات القادمة بأطقم تحكيم مصرية وعدم الاستعانة بحكام أجانب، لأن الاستعانة بحكام أجانب أمر أعتبره ليس عادلًا في بعض الأحيان، فهناك فرق لا تتحمل تكلفة استقدامهم عكس فرق أخرى."

واختتم:" نقدر قلق الأندية، لكن اتحاد الكرة هو من يدير منظومة اللعبة في مصر، وهو يدير منظومة التحكيم، قولاً واحدًا مباراة الأهلي والزمالك بحكام مصريين، وكافة المباريات في الموسم بحكام مصريين."

النادي الأهلي أصر على مطالبه في بيان نشره أمس عقب اجتماع أعضاء مجلس الإدارة، بتعيين حكام أجانب لباقي مبارياته في بطولة الدوري.