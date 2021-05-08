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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد المنتج نصر محروس متأثرا بإصابته بـ كورونا

صدى البلد

توفى منذ قليل، المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، والد المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس، متأثرا بفيروس كورونا .

و كتبت مي فاروق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :سبحان من لة الدوام ، خالص العزاء في وفاة الاستاذ محروس عبد المسيح من اهم صناع الوسط الموسيقي المصري ، كل التعازي لأسرته الكريمة ربنا يصبركم ويرحمه ويغفر له ان شاء الله البقاء لله وحدة 
 

يذكر ان أصيب والد ووالدة المنتج نصر محروس، بفيروس كورونا المستجد الامر الذي استدعى نقلهما إلى العناية المركزة لحين استقرار حالتهما الصحية.

 

وكانت ابنة المنتج الراحل، أميرة محروس، طلبت الدعاء له قبل يوم، فكتبت على صفحتها على موقع التواصل «فيس بوك»: «أشفي بابا يا رب بابا يارب في يمينك واللي في يمينك ما بيضعش أمين».

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