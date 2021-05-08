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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف ونظيره البيروفي يبحثان اهتمام بيرو بلقاح "سبوتنيك- V"

وزير خارجية بيرو
وزير خارجية بيرو آلان فاجنر

بحث وزير خارجية بيرو آلان فاجنر، هاتفيا، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اهتمام بلاده بلقاح "سبوتنيك- V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.


وقالت الخارجية البيروفية - على "تويتر" حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - إن المباحثات كانت "مثمرة"، وتناولت "مختلف جوانب الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، وخاصة اهتمام بيرو بلقاح "سبوتنيك V".


وحسب الخارجية البيروفية، فإن الوزيرين بحثا أيضا "السيناريوهات المحتملة لتطور العلاقات الدولية بعد الوباء وأهم قضايا جدول الأعمال الثنائي".


يذكر أن عدد البلدان التي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا بلغ 64 بلدا، يزيد عدد سكانها على 3.2 مليار نسمة.


و"سبوتنيك V"، ثاني لقاح في العالم من حيث عدد البلدان التي تم تسجيله فيها.

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