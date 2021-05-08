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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة تطلب الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

صدى البلد

وجهت الفنانة بدرية طلبة  الدعم للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
 

‏ونشرت بدرية طلبة  أدعية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  وعلقت قائلة: 

نسألكم الدعاء للنجم سميرغانم والأستاذة دلال عبدالعزيز.

 

و كان قد كشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم، وقال إن حالته حرجة جدا،ولا يزال يوضع على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له.
 

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام .

 

وكتبت دنيا سمير غانم" اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".

 

واستكملت : " اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".


وتابعت دنيا سمير غانم : " اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، فلا شافي إلا سواك، ربي افرحنا بعافيتهم عاجلا غير أجل، اللهم كما شفيت ايوب بعد الابتلاء اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك ".

 

ويذكر ان كشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى.

 

وقال أشرف زكى لـ “صدى البلد”: إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرًا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصحية فى الكلى بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى فى وقت قريب.

بدرية طلبة مرض سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز فيروس كرونا المستجد

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