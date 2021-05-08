موعد مباراة ليفربول وساثهامبتون اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت السعودية، وتذاع حصريا على bein sports 1 hd premium.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون اليوم

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.