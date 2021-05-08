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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقع اليوم في الدوري الإسباني

صدى البلد

يستضيف فريق برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" اليوم السبت في مباراة حاسم  صدارة الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، بيكيه، لينجليه.
خط الوسط: ديست، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، جوردي ألبا.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة
حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، هيرموسو.

خط الوسط: تريبير، كوكي، كوندوجوبيا، ليمار، كاراسكو.

خط الهجوم: ماركوس لورينتي، لويس سواريز.

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