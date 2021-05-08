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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن الأصفر في 6 أشهر

ارتفاع جنوني بـ أسعار
ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب اليوم السبت أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 1803 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.84 % إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة) وبمكاسب 3.5 % منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

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وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إنه بعد "رقم دون المتوقع تماما (للوظائف)"، ستتقلص العوائد ويتراجع الدولار أيضا، مما يسمح للذهب بالصعود.

لكنه أضاف أن موجة صعود أسعار الذهب ربما تكون قصيرة الأجل لأن بيانات الوظائف قد "تقفز" الشهر القادم.

زادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.

ونزل البلاديوم 0.7 % إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4 % مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8 %، بينما تراجع البلاتين 0.2 % إلى 1250.48 دولار للأوقية.

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