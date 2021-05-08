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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 15 جنيها في أسبوع.. تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المعظم وقدوم عيد الفطر المبارك؛ بمتوسط 15 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بنهاية تعاملات اليوم، السبت، مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي.


وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 792 جنيها بعد أن كان 776 جنيها خلال الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 16 جنيها.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها مقابل 665 جنيها الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 14 جنيها.

عيار 21 بـ 790 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

13 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب على مستوى جميع الأعيرة


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب إلى نحو 905 جنيهات بعد أن كان 887 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 8 جنيهات.

 

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة في سوق الذهب نحو 528 جنيها مقارنة بـ 517 جنيها في الأسبوع الماضي، بفارق 11 جنيها.
 

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.

 

المصنعية والدمغات
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب في مصر سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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