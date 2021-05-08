لأول مرة.. الهند تسجل ٤ آلاف حالة وفاة في يوم واحد

كارثة كورونا بالهند

سجلت الهند لأول مرة أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مع استمرار ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد ،حيث دخلت ولايتان أخريان في الإغلاق.

ويرفع الرقم القياسي المسجل يوم السبت والذي بلغ 4187 حالة وفاة العدد الرسمي للوفيات بسبب الفيروس إلى ما يقرب من 240 ألفًا ، على الرغم من أنه يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير،وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية

فيما أكد 401 ألف إصابة جديدة أخرى في الـ 24 ساعة الماضية ، مما يعني أن الهند سجلت أكثر من 400 ألف حالة جديدة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

بينما أصبحت ولايتان جنبيتان في الهند أحدث من أعلنت الإغلاق ، مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتنفيذ إغلاق على مستوى البلاد.

ويحذر الخبراء من أن الأسوأ لا يزال أمام الجميع حيث تعاني ثالث أكبر مدينة في الهند من نقص الأكسجين وتجاوز المستشفيات ومحارق الجثث المكتظة.