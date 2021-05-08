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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل الأنبا مكسيموف لتقديم التهنئة بعيد الفطر

جاتب من اللقاء
جاتب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالقليوبية وذلك بحضور الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

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وأكد الوفد القبطي حرصه على الزيارة لتأكيد روح المواطنة وأننا نعمل تحت شعار العمل والإنتماء من أجل رفعة الوطن داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين.


ورحب المحافظ بوفد الكنيسة المصرية مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التي يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

 

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام معبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.


من ناحية اخرى قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة للتطهير والتعقيم بميدان المحطة وشوارع فريد ندا مدينة بنها وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


وأكد المحافظ استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.


وأضاف أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشات التابعة لكافة القطاعات مؤكدًا استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الاحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلى مدار الساعة حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين.

اخبار محافظة القليوبية مجلس الوزراء عيد الفطر الكنيسة الأرثوذكسية القليوبية

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