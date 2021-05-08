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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار فئات MG RX5 موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

تعرف على أسعار فئات MG
تعرف على أسعار فئات MG RX5 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صو

تنتمي MG RX5 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و تقدم داخل السوق السعودي عبر 4 فئات من التجهيزات، و تضم السيارة العديد من المواصفات الفنية و التقنية، إلى جانب وسائل الأمن و السلامة.

 

تأتي السيارة بنسبة طول قدرها 4545 مم، و بعرض 1855 مم، و 1719 للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم، و خزان وقود يسع لـ 55 لتر، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع إلى 595 لتر.

ترتكز MG RX5 موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، كما تضم مصابيح امامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و مقاعد من الجلد ذات تحكم كهربائي للفئات الأعلى تجهيزًا، مع مقود حركة متعدد المها.

تتوسط قمرة القيادة شاشة 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مع  عرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية و مستشعرات ركن، و فتحة سقف بانوراما.

بينما تستمد MG RX5 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

كما تضم نسخة اخرى من المحركات بسعة 2000 سي سي، بقوة 220 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، و بسرعة قصوى تبلغ 208 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

 

و يبلغ سعر السيارة MG RX5 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  STANDARD 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 66.412 ريال سعودي.

      

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  COM 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 75.037 ريال سعودي.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 80.787 ريال سعودي.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 88.262 ريال سعودي.

اسعار فئات MG RX5 موديل رقم ا قياسي ا داخل السوق السعودى الرياضية الأمن السيارة تخزين مساحة سيارة الاستخدام السيارات المواصفات مواصفات المحرك موديل 2021 التطبيقات محرك رباعي الاسطوانات تجهيزات السيارات الرياضية 4 فئات من التجهيزات

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