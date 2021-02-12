أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة لدى الكثير من راغبي شراء السيارات، بينما استطاعت شركات التصنيع أن تزيد من حدة المنافسة عبر الإصدارات المتنوعة، و التي اختلفت من حيث التجهيزات و الفئات المطروحة، و أيضًا عنصر التصميم.

ونتسعرض فى هذا التقرير قائمة بأفضل 5 سيارات سيدان فى السوق المصري أقل من 250 ألف جنيه، والتى تبدأ من 173 ألف جنيه.

1- نيسان صني 2021

زودت السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال، والآخر أوتوماتيكي الأداء.

و بهذه الإمكانيات تتسارع صني من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 15.5 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر/100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 :

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 180.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 202 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 215.500 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 226.500 جنيه.

2- رينو لوجان 2021

تأتي رينو لوجان بفئتين من المحركات كلاهما رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي، يولد 90 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وناقل حركة "مانيوال" من 5 سرعات.

أما النسخة الثانية فهي تستمد سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، و لكنها تأتي بقوة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، وتتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية، وبلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.2 لتر/100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي لـ رينو لوجان موديل 2021 :

الفئة الأولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 174 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 188 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 208 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 221 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229.500 ألف جنيه.

3- ام جي 5 موديل 2021

تعتمد إم جي 5 موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد سرعتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021محرك 1500 سي سي بسعر 219.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1500 سي سي بسعر 239.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 259.990 جنيه.

4 - شيفروليه أوبترا 2021

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

وبفضل هذه الإمكانيات الفنية تتمكن السيارة من الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 13.2 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 7.3 لتر/100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2021.

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 197.500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 204 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 214.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 220.900 جنيه.

5 - شيري أريزو 5 موديل 2021

طرحت شيري اريزو 5 موديل 2021 بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال و الآخر أوتوماتيكي، بينما زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج طاقة قدرها 114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر،

كما تستطيع أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويبلغ سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 173.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية AT/ BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 192 ألف جنيه.

الفئة الثالثة AT / BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 193.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206.900 ألف جنيه.