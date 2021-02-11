بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

لكثير من عشاق السيارات يفضلون شراء السيارات الجديدة ليهربوا من مصاريف الصيانة ويبتعدون عن زيارة الميكانيكية ومراكز الصيانة فيتطلع الكثير لشراء سيارة جديدة وفي نفس الوقت تكون رخيصة الثمن وفي هذا السياق نعرض عليكم أفضل 5 سيارات في حدود 200 ألف جنيه مصري.









شيري اريزو chery arrizo 5





شيري اريزو chery arrizo 5 تنتمي لفئة السيارات السيدان و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.





وتعمل السيارة شيري اريزو chery arrizo 5 بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية بمتوسط استهلاك 7 لتر بنزين لكل 100 كم.





تأتي الفئة الأولى من شيري اريزو chery arrizo 5 بفتيس مانيوال و بمواصفات قياسية ابرزها ونظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD و بها بجنوط اسبور 16 انش، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة و تبدا اسعارها من 173.900 جنيه لأول فئة مانيوال .













نيسان صني nissan sunny





تنتمي نيسان صني nissan sunny لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك.









وتعتمد نيسان صني nissan sunny 2020 على منظومة الجر الأمامى التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية و تباع اول فئة منها بسعر 180.900 جنيه .









شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra





شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتأتي في مصر بمحرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110 حصان وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر أمامي، يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.









وتستهلك شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra سبعة لترات لكل 100 كم، وتتسع حمولة الشنطة الخلفية إلى 405 لترات، وتأتي بكثير من الكماليات مثل الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS» مع توزيع إلكتروني بنظم «EBD»، إضافة إلى أنها دعمت بجنوط إطارات 15 بوصة و تباع اول فئة منها بسعر 197.900 جنيه .









بى واى دى byd f3





السيارة بى واى دى byd f3 تعتمد علي محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان مع توفير عزم دوران بواقع 145 نيوتن متر وتعمل السيارة مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة لتوفر تسارع حتى 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية تقريبًا، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.





السيارة بى واى دى byd f3 تأتي كشافات ضباب أمامية وخلفية ليد وعجلات رياضية 15 بوصة وتكييف هواء وعجلة قيادة باور قابلة للتعديل وايرباج أمامي وفرامل ABS وEBD ومانع للسرقة ايموبليزر وزجاج كهرباء وفاميه ومرايا جانبية كهربائية و تباع بسعر 171.900 جنيه .









بروتون ساجا proton saga 2021





بروتون ساجا proton saga 2021 تستمد قوتها من محرك 1300 سي سي بدون تغيير عن السابق بقوة تبلغ 94 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر .





بروتون ساجا proton saga 2021 تأتي بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات ما اختلف شكل السيارة عن شكل الموديل السابق من خلال مزيد من التغييرات التي تظهر في الشكل الخارجي مع تغييرات عديدة في المقصورة الداخلية للسيارة كما زادت السيارة في الحجم عن الموديل السابق و تباع اول فئة منها بسعر 166.900 جنيه مصري .



