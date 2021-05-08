ناس هتشمت وناس هتتبسط.. رد فعل علي العلياني على مقلب رامز عقله طار.. فيديو

وقع المذيع السعودي علي العلياني، ضحية مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

وعبر على العليانى،عن أمنيته فى محاورة الرئيس السابق الامريكى دونالد ترامب، وسخر من نفسه بعدما اتسخت صلعته بـ لعبة البينت بول قائلا:"لسه ملمعها".

وسخر رامز جلال من على العليانى قائلا:"أيه الماسك دا داخل تعمل الزائدة،يانهار أسود لبس الفيست على الجلابية دا عاوز عربية تين شوكى يسرح بيها".

وبعد اكتشاف المقلب، رد على العليانى قائلا:" ليه تعمل كده حرام عليك، فيه ناس كتير هتشمت وناس هتنبسط".

ووقع العديد من الفنانيين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز عقله طار" الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.