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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر: غرف عزل بكل كلية أثناء امتحانات نهاية العام

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

اجتمعت لجنة إدارة الأزمات بجامعة   الأزهر اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة لمناقشة الأحداث الجارية.

وقررت  اللجنة، تخصيص غرف  عزل بكل كلية للحالات التي قد يشتبه بها، مع حضور  أطباء الإدارات الطبية بلجان الامتحانات إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بأمانة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات.

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كما اللجنة، وجهت العمداء بسرعة إعلان جداول الامتحانات على أن تبدأ  الامتحانات في  الأسبوع الأول من يونيو  بكليات الجامعة ومعاهدها.

وشددت على أن يراعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن تكون أسئلة الامتحانات مما تم شرحه فقط، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان والكنترولات.

و شددت على تأمين الكنترولات وتعقيمها، وتطبيق الرأفة في التصحيح، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني  وتهيئة المناخ الملائم لها، وتطبيق التدابير الوقائية.

الدكتور محمد المحرصاوي غرف عزل غرفة عمليات الامتحانات التصحيح الإلكتروني

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