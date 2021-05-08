هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص يمتلك سيارة؟ .. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.

وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.

وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.

حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم

قال الدكتور محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إن الزكاة الواجبة على المسلم لا يجوز إعطاء شيء منها لغير المسلم.

وأضاف "سلطان" فى إجابته عن سؤال: ( هل يجوز إعطاء الصدقة والزكاة والثياب القديمة لغير المسلم ؟ )، أن العلماء قالوا يجوز إعطاء غير المسلم من مال الصدقة أو من ثياب الصدقة لكن مال الزكاة يشترط فيه الإسلام لقوله تعالى (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )).

وأوضح أن الصدقة العامة او أى شيء من الصدقات العامة كالثياب القديمة أو أى شيء بعيدًا عن الزكاة فيجوز إعطائه لغير المسلم منها، أما الزكاة فخصصت للمسلمين فقط.

