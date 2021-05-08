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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرباعية الدولية بشأن الأوضاع في القدس

الرباعية الدولية
الرباعية الدولية قلقة من إخلاء الفلسطينيين في الشيخ جراح

أكد مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، قلقهم إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.

وأعلنت الرباعية العربية في بيان عن معارضتها للإجراءات الأحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعرب المبعوثون عن  قلقهم العميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، ولا سيما المواجهات التي وقعت الليلة الماضية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

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ودعت الرباعية الدولية السلطات في إسرائيل لى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف خلال هذه الفترة من الأيام المقدسة الإسلامية، وجميع الأطراف إلى التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه.

كما كرر مبعوثو الرباعية الدولية، التزامهم بحل الدولتين المتفاوض عليه، بحسب الوكالة.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 53 مواطنا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال، الليلة، في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الاسباط وحطة بالقدس المحتلة.

القدس الرباعية الدولية اقتحام المسجد الأقصى حي الشيخ جراح اقتحام الاقصي

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