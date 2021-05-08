موقف أمريكا تجاه أزمة سد النهضة.. فيديو

موقف أمريكا تجاه أزمة سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لفرض الخناق على مصر وتشجع الإثيوبيين على بناء السد.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أمريكيا تستطيع وقف الملء الثاني للسد الإثيوبي إذا كان لديها نية جيدة".



وأشار: "إدارة ترامب كانت أقوي من الإدارة الحالية وموقفها كان واضح تجاه أزمة السد الإثيوبي".



وأكد: "موقف مصر من أزمة المياه أنها قضية وجودية وأن أثيوبيا لا تقدم على الملء الثاني دون اتفاق".

