أحمد ترك: الاحتفال بـ العيد سنة والفرحة مطلوبة

قال الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، إن الاحتفال بقدوم عيد الفطر سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، مضيفا "الفرحة مطلوبة".

وأضاف أحمد ترك في حواره في برنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة “ المحور ”: " فرحة العيد كانت متواجدة حتى في أثناء الأزمات".

وتابع : "في عهد الرسول كان هناك حروب وتهديدات كثيرة لكن كان يتم الاحتفال بقدوم العيد".

وأكمل أحمد ترك: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إدخال السرور على نفسه وبيته وعلى الناس".

ولفت إلى أن "الأزمات التي تجعل الإنسان منغلق على نفسه في العيد أمر ليس محببا وعلى المسلمين الفرحة بقدوم العيد".



