وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية هدفنا الاستراتيجي في المرحلة الراهنة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، صرح متفرد في مجاله، مشيدًا بالمستوى الذي وصل إليه أئمة وواعظات الأوقاف.



وأشار وزير الأوقاف- خلال تكريم خريجي الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي المتكامل بأكاديمية الأوقاف الدولية- إلى أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني، هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة؛ لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة، ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.



وخلال اللقاء، كرم وزير الأوقاف 54 إمامًا وواعظة، هم خريجو الدفعة الثانية من الأكاديمية.