عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: مصر تصنع 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني قريبا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر.

وتعقب الجولة، مؤتمر صحفي  لوزيرة الصحة اليوم الأحد  الموافق ٩ مايو ٢٠٢١، في تمام الثانية عشرة ظهرا  بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)  الكائنة في ٥١ شارع وزارة الزراعة بالعجوزة.


وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إنه تم التواصل مع  الصين في شهر أكتوبر الماضي، وجرى البدء في التجارب بمصر، وفي القريب العاجل سيبدأ تصنيع اللقاح في مصر، وذلك في مصنعين تابعين لـ«فاكسيرا»، من خلال مصنع 60 فى فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة فى العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينية وخلال أيام ستبدأ فى توريد جرعات جديدة إلى مصر بواقع 400 ألف جرعة ثم 500 ألف جرعة جديدة بعدها، ودعت الدكتورة هالة زايد، المواطنين إلى الاتصال بـ105 للتعرف على كل البيانات والمعلومات الخاصة بآليات علاج كورونا فى مستشفيات الوزارة وقت الحاجة، كما دعت المواطنين للاتصال بـ الخط الساخن 1440 للمعزولين منزليا للحصول على البيانات والمعلومات الكاملة حول سبل العزل المنزلى.

 

وأوضح، أن مليونين و263 ألفا سجلوا طلبات الحصول على لقاح كورونا، وجرى تطعيم 320 ألف، حيث توسعت الوزارة في التطعيم في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى القطاعات الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين والأكثر تأثيرا في الاقتصاد القومي.

 

وقام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة ، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.حيث قام الوفد على مدار ٤ أيام بزيارة مصنع ٦٠ ومبنى ١ ومبنى ٢ ومبنى ٢٧ ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة ٦ أكتوبر ومنطقة التغليف المركزي والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.

 

وأشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا.
 

وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا لقاح كورونا لقاح سينوفارم لقاح سينوفاك سينوفاك

موضوعات متعلقة

الصحة: 1132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و66 وفاة

نقابة الصيادلة ترفض الإعلان التكميلي وتطالب الصحة بتكليف كامل لدفعتي 2018 و2019

نقابة الزراعة والري: سد النهضة سيؤدى إلى بوار مئات الآلاف من الأفدنة وتشريد 15 مليون عامل

وزيرة الصحة: تطبيق إجراءات احترازية إضافية بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد تزامنا مع ظهور تحورات جديدة من فيروس كورونا

كيف منعت الصحة دخول أي تحورات جديدة لفيروس كورونا؟

وزيرة الصحة: إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين من دول ظهر بها تحورات للفيروس

بعد اكتشاف مصاب بسلالة كورونا الهندية.. الصحة تعلن إرشادات لوقاية المسافرين

الصحة: 1125 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و65 وفاة

ترشيحاتنا

من يرى ليلة القدر ؟.. 13 حقيقة يجب أن تعرفها لتطمئن

بعد شكواه للفيفا .. الزمالك يكشف قيمة مستحقات باتشيكو المتأخرة

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

أفضل أعمال ليلة القدر 27 رمضان

ترجعي لينا بألف سلامة .. ريهام سعيد تطلب الدعاء لـ إيمان الحصري

دعاء ختم القرآن .. وفضل تلاوته يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

أحدث توقعات سقوط الصاروخ الصيني .. 11 دولة في خطر بينها إسرائيل

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (2)

عثمان المقدم يكتب: لقمة العيش

د. هادي التونسي يكتب: لماذا نقلق ؟!

د.أحمد موافي يكتب: احذروا الوباء النفسي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ