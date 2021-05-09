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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

جولة مفاجئة| محافظ القاهرة يغلق المحال المخالفة.. صور

غلق المحلات المخالفة
غلق المحلات المخالفة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وفترة إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا .

وأشار محافظ القاهرة إلي أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الإحترازية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها محافظ القاهرة بأحياء العاصمة وبدأها بميدان السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الاحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الإتنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عدد من المحال المخالفة وعلى الفور أصدر قرار بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقال إن هناك إلتزام كبير من معظم المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بمواعيد الغلق فى التاسعة، مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء  أزمة فيروس كورونا.

وحذر محافظ القاهرة أصحاب المحال من مخالفة مواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل ل ٤ آلاف جنيه ، وفى حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور ، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

كما طالب المواطنين الإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

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خالد عبد العال محافظ القاهرة فيروس كورونا اجازة عيد الفطر رؤساء الاحياء

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