عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

صدى البلد

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

وفقًا لتحديث نُشر على موقع مكتب هندسة الفضاء الصيني، والذي يساعد في متابعة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، كان من المتوقع أن يكون الصاروخ قد تحطم في المحيط الهندي قبل حوالي 25 دقيقة.

لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو

قبل سقوط الصاروخ الصيني .. 9000 طن خردة في الفضاء تهدد الأرض

وقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إنه من الصعب معرفة ما إذا كان الإعلان تأكيدًا رسميًا على أنه تعقبه، أو ما إذا كان مجرد توقع المهندسين أن يفعل ذلك في تلك المرحلة.

وأضافت:"لكن من المؤكد أنه سيكون منطقيًا: فقد شوهد منخفضًا جدًا في الشرق الأوسط، وكان من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الآن، والقيام بذلك في المحيط الهندي سيوضح سبب عدم رؤيته كما حدث".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن بقايا الصاروخ الصيني دخلت بالفعل الغلاف الجوي للأرض.

وقالت "اندبندنت" إن "المتعقبين لا يتتبعون الصاروخ في الواقع، بل يعرضون رحلته المتوقعة. لذلك سيستمرون في التحرك، حتى بعد أن يدخل الصاروخ الغلاف الجوي مرة أخرى ويتوقف عن القيام بذلك بنفسه".

الصاروخ الصيني بحر العرب مصر السعودية الصين

ترشيحاتنا

حمو بيكا: أنا مش مطرب ومبزعلش لما حد يقول عليا كدة

ارتدى ملابسه الخاصة.. أحمد علي يكشف كواليس تحضيره لشخصية الشهيد محمد وحيد

مرتضى منصور يتهم لجنة الزمالك بإهدار 8 ملايين جنيه

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

علامات ليلة القدر كاملة صحيحة.. كم شاهدت منها بين الأمس واليوم؟

لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

أحدث توقعات سقوط الصاروخ الصيني .. 11 دولة في خطر بينها إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ