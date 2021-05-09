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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط الصاروخ الصيني.. بكين تخطط لإطلاق 10 صواريخ أخرى

صدى البلد

أعلنت الصين اليوم الأحد، سقوط الصاروح الخارج عن السيطرة وانتهاء الأزمة التي أثارت حالة من الفزع العالمي لنحو أسبوع.

وقالت التلفزيون الصيني إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة هبط في المحيط الهندي، حيث تفكك فوق بحر العرب.

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سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

أطلق الصاروخ المسمى لونج مارش 5 بي من مركز وينتشانج الفضائي في 29 أبريل، حاملا أول وحدة من محطة الفضاء الصينية المدراية المستقبلية.

عادت بقايا الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي في الساعة 5.24 صباحًا بتوقيت القاهرة، مع تدمير الجزء الأكبر من مكوناته في تلك المرحلة، وفقًا للتلفزيون الصيني.

وأضاف التفلزيون الصيني أن نقطة التفكك والسقوط كانت في مكان ما جنوب غرب الهند وسريلانكا.

في حين تم تحديد توقيت الهبوط عن كثب ، لم يكن موقع الهبوط المحتمل واضحًا حتى الدقائق الأخيرة من هبوط الصاروخ.

في إحدى المراحل، كان يُعتقد أن مسار الحطام يمكن أن يسقط شمالًا مثل نيويورك أو مدريد أو بكين، وإلى أقصى الجنوب مثل تشيلي ونيوزيلندا.

كانت هناك بعض الانتقادات لعدم سيطرة الصين على الهبوط، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "يجب أن يكون هناك مطلب للعمل في وضع آمن ومدروس والتأكد من أننا نأخذ هذه الأنواع من الأشياء في الاعتبار كما نخطط وإجراء العمليات".

وقللت وسائل الإعلام الحكومية الصينية من شأن المخاوف من أن الصاروخ قد يتسبب في أضرار باعتباره وضعًا "لا يستحق الذعر"، مما يشير إلى أنه سيقع في مكان ما في المياه الدولية.

يعد إطلاق الصاروخ جزءًا من برنامج الفضاء الصيني الطموح بشكل متزايد، حيث تخطط بكين لما لا يقل عن 10 عمليات إطلاق مماثلة لحمل المعدات إلى المدار. بحسب “سكاي” البريطانية.

وتكتمل المحطة الفضائية بحلول عام 2022 ، وتخطط الصين أيضًا لبناء قاعدة قمرية بالتعاون مع روسيا.

الصاروخ الصيني الصين بكين الهند سريلانكا بحر العرب

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