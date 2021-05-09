ما له وما عليه.. بريطانيا تحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا

نشرت الحكومة البريطانية تقريرها الأسبوعي بشأن لقاحات فيروس كورونا وعملية التطعيم في بريطانيا، والتي تعتمد على 3 لقاحات أساسية، هي لقاح أسترازينيكا وفايزر ومودرنا.

وقالت الحكومة، إنه في وقت إعداد هذا التقرير توفي أكثر من 127.500 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا.

وأكدت أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة الأكثر فعالية لتقليل الوفيات والإصابات الشديدة بفيروس كورونا، منذ بدأت حملة الوقاية البريطانية منذ أوائل ديسمبر 2020.

وتفصيلاً، قالت بريطانيا إنها تستخدم 3 لقاحات لفيروس كورونا، وهي فايزر بيونتيك، ولقاح أسترازينيكا ولقاح مودرنا، حيث "أظهرت اللقاحات مستويات عالية جدًا من الحماية ضد عدوى أعراض فيروس كورونا، وتتوفر الآن البيانات حول تأثير حملة التطعيم في الحد من العدوى والأمراض في المملكة المتحدة".

وتابعت:"جميع اللقاحات والأدوية لها بعض الآثار الجانبية، ويجب موازنة هذه الآثار الجانبية بشكل مستمر مقابل الفوائد المتوقعة في الوقاية من المرض".

ولكن ماذا عن لقاح أسترازينيكا، الأكثر إثارة للجدل منذ تصنيعه؟

قال التقرير إنه منذ بداية الوباء، تم تأكيد أكثر من 4.4 مليون إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة مما تسبب في أكثر من 127.000 حالة وفاة. تلقى أكثر من 34 مليون شخص حتى الآن جرعتهم الأولى من لقاح كورونا، والذي تقدر الصحة العامة في إنجلترا أنه منع ما لا يقل عن 10000 حالة وفاة. يوضح تحليل بيانات مراقبة ما بعد التسويق في المملكة المتحدة أن التطعيم فعال للغاية ويقلل بشكل كبير من خطر العدوى ومرض فيروس كورونا الحاد ويقلل من انتقال العدوى.

كانت هناك تقارير عن أحداث سلبية نادرة للغاية لتجلط الدم المتزامن (جلطات الدم) ونقص الصفيحات (انخفاض عدد الصفائح الدموية) بعد التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا. لم تكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن التخثر المرتبط بقلة الصفيحات المرتبطة بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، ولا مع لقاحات كورونا الأخرى المعتمدة حالياً للاستخدام في بريطانيا، وهي فايزر بيونتيك، ومودرنا.

وفي 7 أبريل 2021، بعد النظر في التوازن النسبي بين الفوائد والمخاطر، نصحت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، بأن للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، والذين لا يعانون من ظروف صحية أساسية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الوخيم، يجب أن يكون هناك تفضيل لبديل لقاح أسترازينيكا إذا كان متاجاً.

واصلت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) مراجعة حالات هذه الأحداث السلبية النادرة للغاية، بما في ذلك تلك التي تم الإبلاغ عنها بأثر رجعي، وأصبحت البيانات المتعلقة بتكرار هذه الأحداث حسب العمر أكثر دقة الآن. تتوفر أحدث التقارير حول هذا الحدث الضار من ملخص MHRA - الأسبوعي للقاحات فيروس كورونا "البطاقة الصفراء".

تشير البيانات المتاحة إلى وجود معدل أعلى قليلاً (عدد الحالات لكل مليون جرعة من اللقاح المعطى) في الفئات العمرية الأصغر مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سنًا. لا توجد حاليًا عوامل خطر معروفة لهذه الحالة النادرة للغاية ، والتي يبدو أنها رد فعل خاص عند التعرض الأول للقاح أسترازينيكا.

نتيجة لتدابير الإغلاق والنشر الناجح المستمر لبرنامج التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، فإن معدل الإصابة بفيوس كورونا منخفض حاليًا، وكذلك حالات الاستشفاء والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا. تمت مراجعة عدد من النماذج الرياضية حول التأثير المحتمل لأي عودة ظهور فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

تشير هذه النماذج إلى أنه مع رفع قيود كورونا في جميع أنحاء البلاد، فمن المرجح أن يزداد عدد الحالات بسرعة في وقت ما في النصف الثاني من عام 2021. وعلى هذا النحو، فإن المستويات العالية الحالية لامتصاص اللقاح والوتيرة العالية لنشر اللقاح أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السيطرة على كورونا في المملكة المتحدة، لا سيما مع تخفيف إجراءات التباعد الجسدي بشكل تدريجي. ستساعد التغطية القوية والسريعة للقاح على تقليل الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأي موجة مستقبلية من كورونا.

تم فحص حالة إمدادات اللقاح للمرحلة الثانية من البرنامج بعناية، تشير التوقعات الحالية إلى أنه سيكون من الممكن إكمال المرحلة 2 من خلال تقديم لقاحات فايزر بيونتيك ومودرنا للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين لم يتلقوا جرعتهم الأولى بعد، دون التأثير المادي على الجداول الزمنية لتسليم المرحلة 2 ومع ذلك، تنبؤات إمدادات اللقاحات ليست مؤكدة تمامًا، ويجب إدراك أن هذه يمكن أن تتغير في أي وقت.