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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين باستدرج طبيب أسنان وسرقته فى القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس المتهمين باستدراج  طبيب أسنان لسرقته من خلال التواصل معه على مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقمرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا من "شريف.م.م" 37 سنة طبيب أسنان يفيد قيام 4 أشخاص بتهديده، وإشهار سلاح أبيض سكين واستولوا على مبلغ مالى 4 آلاف جنيه، و2 هاتف محمول.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتبين تواصل المتهمين مع المجنى عليه خلال مواقع التواصل الاجتماعى بحساب وهمى لفتاة تدعى "سلمى" وتبادلا الاتصالات إلى أن اتفقا على اللقا لإقامة علاقة غير شرعية من خلال حضوره لشقتها الكائنة بالعقار رقم 37 بشارع عزيز صدقي مدينة التعاون الكابلات دائرة القسم.

وعند حضور المجنى عليه فوجئ بـ4 أشخاص يشهرون سلاح أبيض سكين لتهديده واستولوا منه على مبلغ مالى 4 آلاف جنيه و2 هاتف محمول.

وانتقل المقدم حازم الخيال رئيس مباحث القسم، رفقه المبلغ للشقة تم تحديد المتهمين، وهم: "م.ا.إ" 21 سنة، سائق توك توك، و"ع.ر.أ" 21 سنة، و"م.س.م" 22 سنة سائق، و"إ.ر.إ" 22 سنة كهربائي، وجميعهم مقيمين بذات العنوان وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم.

 

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