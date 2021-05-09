لمقاومة كورونا.. الشوكولاتة الداكنة والأسماك والبيض لبناء المناعة

كان هناك الكثير من التركيز على الأكل الصحي الذي له تأثير علي صحتك ومناعتك حيث تعتمدان بشكل مباشر على الطعام الذي تتناوله.

أدرج الأطباء بالهند بعض المواد الغذائية في حساب mygovindia Twitter الخاص بها ، والتي توصي باستهلاكها لتعزيز مناعتك الطبيعية وسط أزمة كوفيد.

تنص التدابير العامة على أن التركيز الرئيسي لمريض كوفيد سيكون تناول الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في إعادة بناء العضلات والمناعة ومستويات الطاقة.

ينصح باستهلاك الحبوب الكاملة مثل الراجي والشوفان والقطيفة، ينصح بمصادر البروتين مثل الدجاج والسمك والبيض وفول الصويا والمكسرات والبذور، وكذلك الدهون الصحية مثل الجوز وزيت الزيتون وزيت الخردل.

تنص الإرشادات أيضًا على أن النشاط البدني المنتظم مثل اليوغا وتمارين التنفس يجب أن يستمر.



من بين أمور أخرى، تشير إلى أنه نظرًا لأن فقدان حاسة التذوق والشم وصعوبة البلع أمر شائع، فمن المهم تناول الطعام الطري على فترات زمنية صغيرة.



تناول حليب الكركم مرة واحدة يوميًا لتعزيز المناعة ، تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكاكاو - بكميات صغيرة - للتخلص من القلق.

بالإضافة إلى ذلك، تأكد من حصولك على خمس حصص من الفواكه والخضروات الملونة للحصول على الفيتامينات والمعادن الكافية في نظامك.