بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.. منظمة خريجي الأزهر تكرم حفظة القرآن الكريم من الوافدين

كرمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، اليوم، حفظة القرآن الكريم من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من مختلف الجنسيات، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، في الحفل الذي أقامته بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.



قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن الحفاظ على الأرض والعرض يكون بالتمسك بكتاب الله تعالى، والتدبر في نصوصه وفهمها فهمًا صحيحًا، بعيدًا عن التشدد والفهم المغلوط والمتطرف، الذي يبتعد عن سياق النص، فقد دعا الله تعالى في كتابه العزيز إلى الاستقامة وأمر بالتمسك بها، وحذر من الغلو في الدين، مضيفًا أن حفظ كتاب الله تعالى لا بد أن يقترن بالتطبيق الصحيح لمعاملات الدين على أرض الواقع.

وأشاد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بالمسابقة وما شهدته من منافسة شريفة من مختلف الأعمار والجنسيات لحفظ كتاب الله تعالى، مثمنًا جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في عنايتها بالطلاب الوافدين، وحرصها على تشجعيهم بالمشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة؛ لترسيخ القيم النبيلة، وبثِّ روح التنافس فيما بينهم.

شارك بفعاليات المسابقة الطلاب الوافدون بمرحلتي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وحصل الفائزون في هذه المسابقة على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير.

وفاز عن المستوى الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملًا 14 وافدًا، من دولى نيجيريا، أوزباكستان، أفغانستان، إندونيسيا، النيجر، ماليزيا.



كما فاز عن المستوي الثاني، وهو حفظ نصف القرآن 6 طلاب من دول: إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين.



وتم تخصيص عدد من الجوائز التشجيعية للأطفال الوافدين عن حفظ أجزاء من القرآن من دولتي سوريا ونيجيريا.

حضر الحفل أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة - مستشار فضيلة الإمام الأكبر، سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية.